Φρίκη στη Ρωσία: Ιερέας αποκεφάλισε τη γυναίκα του

Η τραγική είδηση ​​της άγριας δολοφονίας μιας 44χρονης γυναίκας από τον ιερέα σύζυγό της μπροστά στα μάτια της τρομοκρατημένης οκτάχρονης κόρης τους, έχει συγκλονίσει τη ρωσική κοινή γνώμη. Η αστυνομία συνέλαβε τον 40χρονο ιερέα Μιχαήλ Ζουμπάρεφ μετά τη δολοφονία και τον αποκεφαλισμό της συζύγου του, Βικτόρια Ζουμπάρεβα, της οποίας το κεφάλι βρέθηκε στον καταψύκτη της οικογένειας, κατά τη διάρκεια του Χάλοουιν.

Τόσο η κόρη όσο και ο γιος τους Daniil, 17 ετών, νοσηλεύτηκαν σήμερα στο νοσοκομείο και έλαβαν ψυχολογική βοήθεια. Οι ενορίτες είχαν παραπονεθεί για την «περίεργη» συμπεριφορά του ιερέα και νωρίτερα αυτό το μήνα είχε τεθεί σε αναστολή από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές που επικαλούνται τις Αρχές, ο Ζουμπάρεφ «έκοψε με λεπίδα τον λαιμό της Βικτόριας» προτού διαμελίσει το σώμα της, μεταδίδει η Daily Mail.

The priest of the Temple of Saint Righteous John of Kronstadt in #Nizhnekamsk, #ruZZia brutally killed and dismembered his wife.

According to the information, priest Mikhail Zubarev first stabbed his wife to death and then dismembered her. pic.twitter.com/1CtcQDurbQ

— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) November 1, 2023