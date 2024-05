Φρίκη στη Ράφα - Βομβάρδισαν καταυλισμό εκτοπισμένων

Η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής και η Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ πως διέπραξε «σφαγή» αμάχων στοχοποιώντας κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων κοντά στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, με τον ισραηλινό στρατό να λέει από την πλευρά του ότι έπληξε συγκρότημα όπου κατ’ αυτόν δρούσαν «σημαντικοί τρομοκράτες».

«Αυτή η φρικιαστική σφαγή που διαπράχθηκε από την ισραηλινή κατοχή αποτελεί πρόκληση για όλους τους διεθνείς θεσμούς» και τη διεθνή «νομιμότητα», υπογράμμισε η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής σε ανακοίνωσή της, καταγγέλλοντας πως ο ισραηλινός στρατός «έβαλε στο στόχαστρο εσκεμμένα» τον καταυλισμό εκτοπισμένων Μπαρκάσατ, τον οποίο διαχειρίζεται το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) και βρίσκεται βορειοδυτικά της Ράφας.

Σύμφωνα με τις αρχές της Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στον βομβαρδισμό, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μετά «τη φρικιαστική σιωνιστική σφαγή που διέπραξε απόψε ο εγκληματικός στρατός κατοχής βάζοντας στο στόχαστρο σκηνές εκτοπισμένων, καλούμε τις μάζες του λαού μας στη Δυτική Όχθη, στην Ιερουσαλήμ, στα κατεχόμενα εδάφη και στο εξωτερικό να σηκωθούν και να κάνουν πορεία οργής», τόνισε σε ανακοίνωσή το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε πως ασθενοφόρα της διακόμισαν «μεγάλο αριθμό» νεκρών και τραυματιών.

Unofficial Gazan sources claim that the number of dead in Rafah has risen to 50. pic.twitter.com/PuwacYylCd

«Σημαντικοί τρομοκράτες»

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι εξαπέλυσε βομβαρδισμό με «πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον «κτιριακού συγκροτήματος της Χαμάς στη Ράφα» όπου κατ’ αυτόν «επιχειρούσαν σημαντικοί τρομοκράτες» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, προσθέτοντας ότι είναι «ενήμερος» για το ότι «έπαθαν κακό άμαχοι» στην περιοχή και ότι το συμβάν τελεί «υπό εξέταση».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στόχος ήταν δυο αξιωματούχοι της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, ο Γιασίν Ραμπία και ο Χαλέντ Ναγκάρ.

«Η επιδρομή έγινε εναντίον θεμιτών στόχων δυνάμει του διεθνούς δικαίου, με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας, στη βάση ακριβών πληροφοριών για τη χρήση της περιοχής από τη Χαμάς», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από την 7η Μαΐου επιχειρήσεις για να καταστρέψει τα τελευταία, κατ’ αυτόν, τάγματα του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη Ράφα. Οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν το σαββατοκύριακο, παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) της Χάγης την Παρασκευή, με την οποία διέταξε το Ισραήλ να αναστείλει τη δράση του στρατού του στον τομέα αυτό, νευραλγικής σημασίας σε ό,τι αφορά την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο.

An IDF aircraft struck a Hamas compound in Rafah in which significant Hamas terrorists were operating a short while ago.

The strike was carried out against legitimate targets under international law, through the use of precise munitions and on the basis of precise intelligence… pic.twitter.com/DQR2TyGwg2

— Israel Defense Forces (@IDF) May 26, 2024