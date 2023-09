Formula1: Έκλεψαν το ρολόι του Σάινθ και αυτός τους κυνήγησε

Όλα τα έκανε ο Κάρλος Σάινθ την Κυριακή στην Ιταλία. Ο Ισπανός εκκίνησε το Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα από την pole position, αμύνθηκε σκληρά για την πρώτη θέση στον Μαξ Φερστάπεν, ενώ έκανε τη ζωή δύσκολη και του Σέρχιο Πέρεζ. Στους τελευταίους γύρους κράτησε πίσω του τον Σαρλ Λεκλέρ και πήρε την 3η θέση.

Το βράδυ της Κυριακής ενώ ήταν ακόμη με τα ρούχα της Ferrari, ο Σάινθ βρισκόταν έξω από το ξενοδοχείο Αρμάνι όταν ληστές αφαίρεσαν το πανάκριβο ρολόι από το χέρι του. Σύμφωνα με τη Sun ο Σάινθ αντέδρασε άμεσα. Πήρε στο κυνήγι τους ληστές και κατάφερε να πάρει πίσω το ρολόι του. Όπως είναι λογικό πρόκειται για ένα ρολόι της Richard Mille που η αξία του φτάνει στα 600.000 ευρώ. Ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί στον Σαρλ Λεκλέρ το 2022 με το δικό του ρολόι να έχει επίσης εξωπραγματική αξία.

Πολίτες που ήταν στο σημείο έγιναν μάρτυρες της καταδίωξης των ληστών από τον Ισπανό της Ferrari που πήρε το πρώτο του βάθρο στη σεζόν και αναδείχθηκε Driver of the Day. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα μετά το συμβάν.

NEW: Here’s an amateur video of Carlos Sainz with the police after the watch theft#ItalianGP #F1

