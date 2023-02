Φονικός σεισμός στην Τουρκία - Δεκάδες οι νεκροί (βίντεο)

Με ραγδαίους ρυθμούς αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της Κλίμακας Ριχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν τις 03:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό οι νεκροί ανέρχονται τουλάχιστον σε 53 άνθρωποι.

Από αυτούς οι 23 έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Μαλάτια όπου άλλοι 420 άνθρωποι τραυματίστηκαν όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της στο τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 26 χλμ δυτικά βορειοδυτικά της Γκαζιαντέπ και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χλμ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν εν μέρει ή ολοσχερώς. Σύμφωνα με τον δήμαρχο στη Σανλιούρφα, στη δική του πόλη κατέρρευσαν 16 κτήρια.

Αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας μίλησε για 17 κτήρια που κατέρρευσαν στην επαρχία Ντιγιάρμπακιρ, προσθέτοντας πως κάτοικοι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Οσμάνιγε έκανε λόγο για 34 κτήρια που έχουν καταρρεύσει.

