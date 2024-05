Φοιτητές στο Κολούμπια παρέλαβαν τα πτυχία τους με χειροπέδες και τα έσκισαν για να διαμαρτυρηθούν για τη Γάζα

Επεισοδιακή ήταν η τελετή ορκωμοσίας στο πανεπιστήμιο Κολούμπια των ΗΠΑ, όπου εδώ και εβδομάδες φοιτητές διαμαρτύρονται κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στην Παλαιστίνη.

Aπόφοιτοι του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τη New York Post, φορούσαν χειροπέδες, άλλοι κρατούσαν πλακάτ υπέρ της Παλαιστίνης και μία απόφοιτη έσκισε το πτυχίο της. Μία απόφοιτη κρατούσε την παλαιστινιακή σημαία και ένα χαρτί που έγραφε «Ελευθερία στην Παλαιστίνη». Άλλη φοιτήτρια, αφού παρέλαβε το πτυχίο της, το έσκισε μπροστά στο κοινό.

Columbia University graduate rips up her diploma on stage in protest of Columbia University’s alleged “complicity in the ongoing genocide in Gaza.”

