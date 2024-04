Φινλανδία: Πυροβολισμοί σε σχολείο από 12χρονο -Νεκρός ένας μαθητής

Ένας 12χρονος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας ακαριαία έναν συνομήλικό του και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους δύο στο σχολείο του στη Βάντα, βόρεια του Ελσίνκι, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας της Φινλανδίας.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο λίγο μετά τις 09:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) στο σχολείο αυτό στο οποίο φοιτούν 800 μαθητές ηλικίας 7 ως 15 ετών, σε δύο εγκαταστάσεις, και ο ύποπτος συνελήφθη γύρω στις 10:00 στο Ελσίνκι.

"Σήμερα μετά τις 09:00 επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στο δημοτικό σχολείο Βιέρτολα της Βάντα (...) στο οποίο μαθητής της έκτης τάξης έχασε τη ζωή του", δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Ίκα Κοσκιμάκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το περιστατικό. Ο μαθητής αυτός σκοτώθηκε ακαριαία, σημείωσε, προσθέτοντας ότι "δύο παιδιά τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά".

Η σύλληψη του νεαρού υπόπτου, μαθητή στο ίδιο σχολείο, "έγινε ήρεμα" στο προάστιο Σιλταμάκι, μακριά από το σχολείο. Αυτός είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο, η άδεια για το οποίο ανήκε σε συγγενή του, σύμφωνα με αξιωματούχους της αστυνομίας, οι οποίοι προσέθεσαν ότι εναντίον του άνοιξε έρευνα για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο 12χρονος που συνελήφθη δεν είναι δυνατό να φυλακιστεί διότι είναι κάτω των 15 ετών, διευκρίνισε επίσης ο Μάρκου Σάρκα, άλλος αξιωματούχος της αστυνομίας. Μετά την ανάκρισή του θα παραδοθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του υπόπτου, ο οποίος παραδέχθηκε την πράξη του κατά την προκαταρκτική εξέταση, προσέθεσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι για το περιστατικό.

Η αστυνομία δεν παρείχε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του υπόπτου ή των θυμάτων, πέραν του ότι πρόκειται για 12χρονους Φιλανδούς μαθητές του σχολείου στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό.

