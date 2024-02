Έξι τραυματίες από πυρά σε δρόμο κοντά στην Ιερουσαλήμ (βίντεο)

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλου σε αυτοκινητόδρομο στα προάστια της Ιερουσαλήμ, κοντά στον εβραϊκό οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανακοίνωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ.

Ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε η υπηρεσία.

Suspected terrorist attack in Jerusalem: reports say at least 2 victims were murdered, 4 others injuries so far—with the assailant being neutralized.

Will update when there is more. pic.twitter.com/KMospFM7LC

— Adam Albilya - אדם אלביליה (@AdamAlbilya) February 22, 2024