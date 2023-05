Ερντογάν: Ανέβηκε στο πιλοτήριο και παρουσίασε το τουρκικό μαχητικό 5ης γενιάς

Στην εκδήλωση παρουσίασης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους 5ης γενιάς, το οποίο θα αντικαταστήσει τον γηρασμένο στόλο των F-16, παραβρέθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον απόηχο της αδιαθεσίας του, η οποία πυροδότησε συζητήσεις για την κατάσταση της υγείας του.

Ο κ. Ερντογάν ανακοίνωσε ότι το «εθνικό μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας» θα ονομάζεται KAAN.

Μάλιστα, σύμφωνα με φωτογραφίες οι οποίες αναρτήθηκαν στη σελίδα του κ. Ερντογάν στο Twitter, ο Τούρκος πρόεδρος ανέβηκε στο πιλοτήριο ενός μαχητικού.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 1, 2023

«Με αυτό το αεροσκάφος, η Τουρκία θα γίνει μία από τις πέντε χώρες που διαθέτουν αυτού του είδους τις τεχνολογίες» υποστήριξε ο Ερντογάν.

💢 Türkiye’s national combat aircraft has been named KAAN, announces President Erdogan

💢 Fifth-generation aircraft will replace aging F-16 fleet

💢 Jet has top speed of 1.8 mach, twin engines produce 29,000 pounds thrust each https://t.co/AdWHzsHsYN pic.twitter.com/m4ucC8MmqY

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 1, 2023