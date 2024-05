Eπιστήμονες αποκάλυψαν το πρόσωπο γυναίκας Νεάντερταλ ηλικίας… 75.000 ετών

Μία συναρπαστική, τρισδιάστατη ανακατασκευή ενός… μακρινού συγγενούς μας , που έζησε στη Γη για 75.000 ετών πέτυχαν οι επιστήμονες. Το μόνο που είχαν στη διάθεσή τους ήταν τα θρυμματισμένα υπολείμματα ενός κρανίου, τα οστά του οποίου όταν ανεσκάφησαν ήταν τόσο μαλακά που έμοιαζαν σαν «μουλιασμένο μπισκότο».

Οι ερευνητές έπρεπε πρώτα να ενισχύσουν αυτά τα θραύσματα, να τα επανασυναρμολογήσουν και στη συνέχεια, έμπειροι καλλιτέχνες της παλαιοντολογίας, να τα κάνουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο.

Η τελική αναπαράσταση θα εμφανιστεί σε ένα νέο ντοκιμαντέρ των BBC Studios για το Netflix με τίτλο «Secrets of the Neanderthals» (Τα μυστικά των Νεάντερταλ) το οποίο δίδει μια νέα ματιά στα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις πανάρχαιες εξηγήσεις μας που εξηγούν ως είδος. από περίπου 40.000 χρόνια.

🎥🦴We are delighted to announce the release of the Netflix documentary ‘Secrets of the Neanderthals’ today, featuring the Shanidar Cave Project!

👉 Read the story to find out more: https://t.co/HMI8alNBa1 pic.twitter.com/Tfnomrj6zc

— Cambridge Archaeology (@UCamArchaeology) May 2, 2024