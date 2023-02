Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο είδος γιγάντιου νούφαρου με διάμετρο άνω των τριών μέτρων

Νέο είδος γιγάντιου νούφαρου που «κρυβόταν» σε κοινή θέα εδώ και 177 χρόνια, ανακάλυψαν οι επιστήμονες.

Το πελώριο φυτό βρισκόταν στα αρχεία των Βασιλικών Βοτανικών Κήπων του Kew του Λονδίνου, φυόταν και μεγάλωνε, ωστόσο ήταν εσφαλμένα αναγνωρισμένο ως άλλο είδος.

Scientists suspected it was different tho - so Carlos Magdalena from @kewgardens grew the plant from seed and found it was different from the two other giant water lily species… pic.twitter.com/CTpoGEVL3T

— Rebecca Morelle (@BBCMorelle) July 4, 2022