Επεισοδιακή απογείωση στη Σενεγάλη -Αεροπλάνο βγήκε εκτός διαδρόμου, 11 τραυματίες

Ένα αεροσκάφος Boeing 737 της Transair που μετέφερε 78 επιβάτες έπιασε φωτιά και υπέστη σοβαρές ζημιές, καθώς βγήκε εκτός του διαδρόμου σε μια αποτυχημένη προσπάθεια απογείωσης από αεροδρόμιο της Σενεγάλης νωρίς σήμερα το πρωί.

Οι σοκαριστικές εικόνες αποκάλυψαν ότι το αεροπλάνο του αερομεταφορέα Transair της Σενεγάλης βρισκόταν μέσα στο χώμα με μια τεράστια τρύπα στον αριστερό κινητήρα που είχε καλυφθεί με πυροσβεστικό αφρό μετά την πυρκαγιά.

Τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο Blaise Diagne έσπευσαν να απομακρύνουν τους επιβάτες, έντεκα από τους οποίους τραυματίστηκαν, οι τέσσερις σοβαρά - αν και δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι - καθώς οι πτήσεις από το αεροδρόμιο κοντά στην πρωτεύουσα Ντακάρ ανεστάλησαν, μετέδωσε η Daily Mail.

Transair 737-300 substantially damaged after overrunning the runway while landing at Dakar Airport, Senegal. 73 passengers were able to evacuate with minor injuries. pic.twitter.com/s82XZ3hdkj

