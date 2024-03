Ένοπλος κρατά 15 ομήρους σε λεωφορείο στο Ρίο ντε Τζανέιρ

Σε εξέλιξη είναι ομηρεία σε λεωφορείο στο Ρίο ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας. Ένοπλος εισέβαλε στο λεωφορείο και κρατάει ομήρους περίπου 15 ανθρώπους, σύμφωνα με ρεπορτάζ των βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, 17 άνθρωποι κρατούνται όμηροι, ανάμεσά τους και παιδιά, μέσα σε ένα λεωφορείο το οποίο είναι σταθμευμένο στον τερματικό σταθμό Sao Cristovao, στο κέντρο της πόλης. Η περιοχή αποκλείστηκε και ένας διαπραγματευτής έφτασε στο σημείο για να έρθει σε επαφή με τον απαγωγέα.

No Rio de Janeiro, criminosos mantêm reféns dentro de um ônibus na Rodoviária Novo Rio, onde anunciaram um assalto. Agentes do Bope e do Corpo de Bombeiros estão no local. Saiba mais.

➡ Assista ao #GloboNewsMais: https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/8yC2LXDqFM

— GloboNews (@GloboNews) March 12, 2024