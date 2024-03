Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ουκρανικό drone χτυπά κτήριο στο Μπέλγκοροντ

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη την Τρίτη (12/3) στο δημαρχείο του Μπέλγκοροντ, ρωσικής πόλης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, ανέφερε ο τοπικός κυβερνήτης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.

Οι περιοχές στη μεθόριο με την Ουκρανία υφίστανται σειρά επιθέσεων από τα μεσάνυχτα, με τον ρωσικό στρατό να λέει πως απέκρουσε διείσδυση μαχητών από την Ουκρανία.

«Εχθρικό drone συνετρίβη στο κτίριο διοίκησης της πόλης Μπέλγκοροντ», έγραψε στο Telegram, προσθέτοντας πως δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο κυβερνήτης δήλωσε πως τα παράθυρα στην πρόσοψη του κτηρίου καταστράφηκαν.

During the firefight, the arrival and hit of a drone in the Belgorod region was filmed pic.twitter.com/JfVYzH8K9V

— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) March 12, 2024