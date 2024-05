Ένοπλος εισέβαλε σε εκκλησία για να σκοτώσει τον ιερέα - Δείτε το βίντεο

«Άγιο» είχε ιερέας σε εκκλησία στο Νορθ Μπράντοκ, της Πενσυλβάνια. Κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του, ένας 26χρονος ένοπλος εισέβαλε στον ναό, κατευθύνθηκε προς το μέρος του και προσπάθησε να τον πυροβολίσει.

Βίντεο που ανέβασε ο ίδιος ο πάστορας, Γκλεν Τζέρμανι, στα social media, δείχνει ότι το πιστόλι του δράστη μπλοκάρει, με αποτέλεσμα να μην φύγει η σφαίρα και ο ίδιος να σωθεί.

Ένας πιστός έσπευσε να ακινητοποιήσει τον 26χρονο, ο οποίος και συνελήφθη λίγο αργότερα από την αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές πρόκειται για τον Μπέρναντ Πολάιτ, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη οπλοκατοχή και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

#BREAKING Pennsylvania: A pastor at a North Braddock church escaped unharmed Sunday after a man pointed a handgun at him and pulled the trigger, The gun failed to fire. pic.twitter.com/QGsCP8gULA

