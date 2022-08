Ενεργειακή κρίση - Κομισιόν: «Στόχος η μείωση χρήσης φυσικού αερίου κατά τουλάχιστον 15%» είπε η φον ντερ Λάιεν

Με ανάρτησή της στο Twitter, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επανέλαβε το σχέδιο της Επιτροπής για μείωση 15% στη χρήση φυσικού αερίου από τα κράτη-μέλη, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού μέσα στο χειμώνα, έπειτα από τα «παιχνίδια» της Ρωσίας.

«Βλέπουμε πώς η Ρωσία χρησιμοποιεί ως όπλο τις ενεργειακές προμήθειες. Πρέπει να μειώσουμε το συντομότερο την εξάρτηση της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και να τα αντικαταστήσουμε» είπε η φον ντερ Λάιεν.

Our emergency plan to reduce gas demand across the EU is now in force.

Several Member States have already taken valuable, voluntary measures towards our target:

Together, we aim to reduce gas usage by at least 15%.

Saving energy is vital to Europe's energy security.#REPowerEU pic.twitter.com/Iy6b0O0g3O

