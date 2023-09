Eκεχειρία στο Ναγκόρνο Καραμπάχ – Συμφώνησαν οι Αρμένιοι να αφοπλιστούν

Ανακοινώθηκε εκεχειρία στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπως μετέδωσε το Sputnik Armenia. Οι Αρμένιοι του θύλακα που βρίσκεται στο επίκεντρο πολεμικών συγκρούσεων συμφώνησαν με το αίτημα του Αζερμπαϊτζάν να σταματήσουν να πολεμούν και να αφοπλιστούν, μετέδωσε παράλληλα το IFAX, προσθέτοντας ότι συμφώνησαν στη διάλυση και τον πλήρη αφοπλισμό του στρατού του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

BREAKING: Armenian news reports say a cease-fire agreement with Azerbaijan has been reached to end two days of fighting in the Nagorno-Karabakh region. The agreement includes the withdrawal of Armenian military units, the reports said. https://t.co/PJKgzLgN6t

— The Associated Press (@AP) September 20, 2023