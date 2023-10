Εγκατέλειψαν δεκάδες γάτες στην έρημο - Πέθαναν 50, σώθηκαν περίπου 100

Σοκ έχει προκαλέσει η εγκατάλειψη δεκάδων ζώων στην έρημο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Διασώστες εντόπισαν περίπου 150 γάτες, 50 νεκρές και άλλες 95 να περιφέρονται σκελετωμένες στην έρημο. Ανάμεσα στα ζώα που διασώθηκαν είναι και ένας σκύλος, ενώ ένα άλλος ράτσας χάσκι βρέθηκε νεκρός.

Μάλιστα, ορισμένα από τα ζώα που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα είχαν ενσωματωμένο μικροτσίπ, συνεπώς δεν επρόκειτο για αδέσποτα.

Τα ζώα εγκαταλήφθηκαν απέναντι από κρατικό καταφύγιο ζώων

Εν τω μεταξύ, τα ζώα είχαν εγκαταλειφθεί στην έρημο, απέναντι από το κρατικό καταφύγιο ζώων του Άμπου Ντάμπι. Το καταφύγιο δήλωσε στο CNN ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το περιστατικό και αρνήθηκε να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η θερμοκρασία τον Σεπτέμβριο φτάνει μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου στο Άμπου Ντάμπι, ενώ στην έρημο η θερμοκρασία μπορεί να είναι ακόμα υψηλότερη.

