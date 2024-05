Δυσλειτουργία με το τσιπ εγκεφάλου Neuralink του Έλον Μασκ που εμφυτεύτηκε σε άνθρωπο

Η Neuralink του Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι εμφανίστηκε δυσλειτουργία στο τσιπ που τοποθέτησε στον εγκέφαλο ασθενή, ο οποίος έμεινε παράλυτος κάτω από τους ώμους εξαιτίας ατυχήματος.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία 100 μέρες μετά την εμφύτευση ανέφερε πως η συσκευή της έχει σχεδιαστεί, για να καταγράφει τη νευρική δραστηριότητα μέσω 1.024 ηλεκτροδίων κατανεμημένων σε 64 εύκαμπτες απαγωγές ή «νήματα», καθένα από τα οποία είναι λεπτότερο από ανθρώπινη τρίχα και μπορεί να τοποθετηθεί ανεξάρτητα στον εγκέφαλο. Έτσι, το τυπικό μέτρο για την ταχύτητα και την ακρίβεια του ελέγχου του κέρσορα είναι bit-per-second (BPS) και υψηλότερες τιμές BPS υποδηλώνουν καλύτερο έλεγχο του κέρσορα.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν τη χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, ορισμένα νήματα αποκολλήθηκαν από τις θέσεις τους στον εγκέφαλο του ασθενούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των αποτελεσματικών ηλεκτροδίων, γεγονός που οδήγησε σε μείωση του BPS. Σύμφωνα με την εταιρεία, έγιναν κάποιες αλλαγές, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και φαίνεται να επιδιορθώθηκε.

We’ve just passed 100 days since the first participant in our clinical trial received his Neuralink implant. Read our latest progress update here: https://t.co/7lckGYCK1H

— Neuralink (@neuralink) May 8, 2024