Δουβλίνο: Ιρλανδός ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι κατά παιδιών σε σχολείο (βίντεο)

Ανατροπή των δεδομένων σχετικά με την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Δουβλίνο που προκάλεσε κύμα οργής με διαδηλωτές να ξεσπούν σε βίαια επεισόδια καίγοντας λεωφορεία και περιπολικά και βανδαλίζοντας αρκετά καταστήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης που επιτέθηκε και τραυμάτισε τρία παιδιά και μια 30χρονη γυναίκα έξω από σχολείο είναι ένας 40χρονος Ιρλανδός πολίτης και όχι Αλγερινός, ενώ ο άνθρωπος που τον αφόπλισε ήταν ένας Βραζιλιάνος οδηγός του Deliveroo (βρετανική εταιρεία διαδικτυακής παράδοσης τροφίμων).

Bus on fire as disturbances in Dublin escalate. Fireworks going off. O’ pic.twitter.com/eC6nQfxoiv

Σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκτυο TheJournal.ie, ο «ήρωας» που έβγαλε νοκ άουτ τον δράστη είναι ένας 43χρονος μετανάστης από τη Βραζιλία, ο οποίος περνούσε με τη μηχανή του όταν είδε μια νεαρή κοπέλα να δέχεται επίθεση από έναν άνδρα με μαχαίρι και «χτύπησε τον δράστη με το κράνος του».

Irish crowds clash with police in Dublin after a stabbing incident left several children and a woman injured this afternoon.

Reuters reports the incident is "not terror related" and that a man in his 50s has been arrested. Suspect has yet to be identified.pic.twitter.com/98hm95AJ1R

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) November 23, 2023