Επεισόδια στο Δουβλίνο μετά την επίθεση Αλγερινού με μαχαίρι σε σχολείο – Σε κρίσιμη κατάσταση ένα κορίτσι

Εκτεταμένα αλλά και πρωτοφανή επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο του Δουβλίνου μετά την επίθεση σε μαχαίρι κατά παιδιών σε σχολείο στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Εκατοντάδες άτομα έκλεισαν κεντρικούς δρόμους κοντά στο σημείο της επίθεσης, κατά την οποία τραυματίστηκαν τρία παιδιά, μια γυναίκα και ο μοναδικός δράστης, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι Αλγερινός.

Οι διαδηλωτές κατάφεραν να σπάσουν τον κλοιό της αστυνομία. Φώναζαν «πετάξτε τους έξω», αναφερόμενοι στους μετανάστες, και κρατούσαν ιρλανδικές σημαίες και πλακάτ με το σύνθημα «Οι ζωές των Ιρλανδών μετρούν». Πυρπόλησαν ακόμη ένα κέντρο μεταναστών, τουλάχιστον ένα λεωφορείο και όχημα της αστυνομίας.

BREAKING: Angry and violent scenes have erupted in Dublin City Centre tonight. Gript reporters saw fireworks fired at Gardai, and at least one Garda vehicle on fire. pic.twitter.com/3WJJ1COF6I

