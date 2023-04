Δεύτερος «Πύργος του Άιφελ» εμφανίστηκε στο Παρίσι - Άναυδοι οι Γάλλοι

Ένας... δεύτερος πύργος του Άιφελ εμφανίστηκε ξαφνικά δίπλα στον original αφήνοντας με το στόμα ανοιχτό όσους περνούσαν από το σημείο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι επισκέπτες στην γαλλική πρωτεύουσα αλλά και οι κάτοικοί της έχουν την ευκαιρία να δουν το μικρότερο αντίγραφο που έχει τοποθετήσει η πόλη του Παρισιού στο Champs de Mars.

Ο δεύτερος πύργος ονομάστηκε «Eiffela» και είναι μια κατασκευή ύψους τουλάχιστον 33 μέτρων και βάρους 32 τόνων.

Δεδομένου ότι ο δεύτερος πύργος εμφανίστηκε στην θέση του την Πρωταπριλιά, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, πολλοί θεώρησαν ότι οι εικόνες που είδαν στο διαδίκτυο ήταν ψεύτικες, ενώ όσοι μπόρεσαν να δουν τον πύργο από κοντά θεώρησαν ότι επρόκειτο για κάποιου είδους πλάκα.

Όταν όλοι συνειδητοποίησαν ότι ο πύργος υπήρχε και είχε τοποθετηθεί δίπλα στον πύργο του Άιφελ «στα σοβαρά», ο επίσημος λογαριασμός του La tour Eiffel στο Twitter έκανε φάρσα στους χρήστες των social media με μια άλλη ανάρτηση, που έδειχνε μια τσουλήθρα γύρω από το διάσημο αξιοθέατο.

«Δεν είστε έτοιμοι για αυτό! Η ψηλότερη τσουλήθρα στον κόσμο θα εγκατασταθεί στην κορυφή μου από την 1η Ιουλίου!», έγραφε η ανάρτηση.

🇫🇷 Vous n'êtes pas prêts pour ma nouvelle attraction de l'été ! Le plus haut toboggan du monde sera installé sur mon sommet à partir du 1er juillet !

🌐You're not ready for this! The tallest slide in the world will be installed on my summit from July 1st!

📽️@origiful pic.twitter.com/MrwlmYvtic

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) April 1, 2023