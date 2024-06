Δανία: Επίθεση κατά της πρωθυπουργού στο κέντρο της Κοπεγχάγης

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντρκισεν είναι σοκαρισμένη μετά την επίθεση που δέχθηκε από άνδρα ο οποίος τη χτύπησε σήμερα στο κέντρο της Κοπεγχάγης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ritzau, επικαλούμενο την αστυνομία και το γραφείο της πρωθυπουργού.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η Φρέντρκισεν τραυματίστηκε από τον δράστη της επίθεσης, ενώ ο άνδρας συνελήφθη μετά το περιστατικό.

Μέτσολα: Αποτρόπαια η επίθεση κατά της πρωθυπουργού

Η επίθεση κατά της πρωθυπουργού της Δανίας είναι «αποτρόπαια» αντέδρασε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, εκτιμώντας ότι «η βία δεν έχει θέση στην πολιτική».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του, τονίζοντας σε μήνυμά του στο Χ ότι «καταδικάζει απερίφραστα αυτή τη δειλή επίθεση», η οποία σημειώθηκε την ώρα που οι Δανοί ετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή για τις ευρωεκλογές».

All my thoughts are with you and your family, dear Mette and hope you overcome this horrendous attack soon.

Σε ανάρτησή του στο Χ στα αγγλικά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γράφει: «Αισθάνομαι αποτροπιασμό από την επίθεση στην πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν. Αυτές οι πράξεις βίας συνιστουν επίθεση στην ίδια τη δημοκρατία. Δεν μπορούν να είναι και δεν θα είναι ανεκτές. Οι σκέψεις μου είναι με την πρωθυπουργό».

Appalled by the news of the assault on the Prime Minister of Denmark Mette Frederiksen. Such acts of violence constitute an attack on democracy itself. They cannot and will not be tolerated. My thoughts are with @Statsmin.

