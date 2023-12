Βρυξέλλες: Τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς -«Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» λένε οι Αρχές

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στις Βρυξέλλες το βράδυ της Τετάρτης, ενώ κόσμος έτρεχε να κρυφτεί σε πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο.

Βελγικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ακούστηκαν πυροβολισμοί στη Λεωφόρο Toison d'Or στις Βρυξέλλες και ότι η αστυνομία κάνει λόγο για τέσσερις τραυματίες. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19:30, τοπική ώρα (20:30 ώρα Ελλάδας).

Από τους τραυματίες, ένας σοβαρά ένας από τους τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ένας βοηθός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εργαζόταν για ευρωβουλευτή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το Politico αναφέρει ότι πρόκειται για μια γυναίκα που εργαζόταν για έναν Σουηδό που είναι μέλος του ΕΛΚ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της. Η Αστυνομία δεν κατονόμασε τον βοηθό ή τον ευρωβουλευτή.

Χάος στην «Ερμού των Βρυξελλών» -Πυροβολισμοί σε κεντρικό δρόμο, εμπλέκονται συμμορίες

Πρόκειται για λεωφόρο που οι Έλληνες που ζουν στο Βέλγιο χαρακτηρίζουν «Ερμού» των Βρυξελλών, καθώς είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς δρόμους της πόλης.

