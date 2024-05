Βρετανία: Επανεξελέγη Δήμαρχος Λονδίνου ο Σαντίκ Καν

Ο Σαντίκ Καν επανεξελέγη το Σάββατο δήμαρχος του Λονδίνου για τρίτη ιστορική θητεία, αφού είναι ο πρώτος δήμαρχος που εξασφαλίζει τρίτη θητεία στην βρετανική πρωτεύουσα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στα 53 του χρόνια, ο γιος πακιστανών μεταναστών που ανήκει στο Εργατικό Κόμμα, νίκησε την υποψήφια του Συντηρητικού Κόμματος Σούζαν Χολ και ξεπέρασε τον προκάτοχό του Μπόρις Τζόνσον που είχε εξασφαλίσει δύο θητείες στην δημαρχία του Λονδίνου.

Labour's Sadiq Khan secures third term as London's mayor with 44% of the vote, beating Conservative Susan Hall on 33%

Follow live https://t.co/cYIFjgm840

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 4, 2024