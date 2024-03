Βραζιλία: Ρεκόρ ζέστης από το κύμα καύσωνα - Ξεπερνά τους 60°C η αίσθηση της θερμοκρασίας

Aντιμέτωπη με κύμα καύσωνα είναι η Βραζιλία, με τις παραλίες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο να κατακλύζονται από κόσμο.

Η βραζιλιάνικη εφημερίδα «O Globo», επισήμανε ότι η αισθητή θερμοκρασία στην πόλη και συγκεκριμένα στην περιοχή Guaratiba, στα δυτικά, έδινε την εντύπωση ότι έφτανε τους 62,3 ºC, λόγω και των υψηλών επιπέδων υγρασίας.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταρριφθεί το Σάββατο (16), στην ίδια περιοχή, με αίσθηση της θερμοκρασίας στους 60,1ºC, την υψηλότερη αισθητή θερμοκρασία που έχει καταγραφεί από το 2014, όταν άρχισαν να γίνονται αυτές οι μετρήσεις.

Ένας ισχυρός καύσωνας έπληξε αρκετές περιοχές της Βραζιλίας αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Alerta Rio, αναφέρει η βραζιλιάνικη εφημερίδα, η αισθητή θερμοκρασία επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του αέρα, καθώς και από την υγρασία και τον άνεμο. «Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τη θερμική αίσθηση για να υπολογίσουμε την ένταση του κρύου ή της θερμότητας που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο σώμα».

Στις παραλίες οι κάτοικοι του Ρίο

Όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, για παράδειγμα, το ανθρώπινο σώμα τείνει να προσπαθεί να εξισορροπήσει τη θερμοκρασία του με την εφίδρωση. «Η εξάτμιση του ιδρώτα βοηθά στην ψύξη του σώματος και στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος. Ωστόσο, όταν η υγρασία είναι επίσης υψηλή, ο ιδρώτας δεν εξατμίζεται αποτελεσματικά, αυξάνοντας την αντιληπτή αίσθηση ζέστης», εξηγεί η υπηρεσία.

Η αίσθηση της θερμοκρασίας έφτασε επίπεδα ρεκόρ στο Ρίο ντε Τζανέιρο αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο, η αισθητή θερμοκρασία έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 60,1ºC στην Guaratiba, στη δυτική ζώνη της πόλης. Το νούμερο αυτό καταρρίφθηκε λίγο αργότερα, την Κυριακή, όταν καταγράφηκε ο εντυπωσιακός αριθμός των 62,3ºC. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Συστήματος Συναγερμού του Ρίο, ο καύσωνας που πλήττει τουλάχιστον πέντε πολιτείες της χώρας θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Κύμα καύσωνα στην Βραζιλία

Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να φέρουν ανακούφιση μέχρι την Πέμπτη, επισημαίνει η εφημερίδα.

VIDEO: 🇧🇷 Rio residents worried as new heat wave hits Brazil

In west of the city, the heat index reached 60.1 ºC on Saturday, a maximum since the Alerta Rio weather system began taking measurements. The index measures what a temperature feels like, taking into account humidity. pic.twitter.com/Jr6UijzV7f

— AFP News Agency (@AFP) March 18, 2024