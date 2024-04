Βραζιλία: Πυροβόλησε έξι φορές τον δολοφόνο του πατέρα του μέσα σε δικαστήριο και αυτός έζησε (βίντεο)

Συγκλονιστικό βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα πρόσφατα δείχνει την στιγμή που ο 27χρονος γιος θύματος επιχειρεί να εκδικηθεί τον 38χρονο δολοφόνο του πατέρα του στη μέση μιας δικαστικής αίθουσας στη Βραζιλία.

Ο Κριστιάνο Άλβεζ Τέρτο πυροβόλησε εν ψυχρώ έξι φορές τον Φραντσίσκο Κλεϊντιβάλντο Μαριάνο Ντε Μόουρα κατά τη διάρκεια της δίκης για τον φόνο του πατέρα του στο Περναμπούκο, με τον 38χρονο να καταφέρνει να επιζήσει των πυροβολισμών, σύμφωνα με το CNN Brasil.

Πλάνα από το εσωτερικό της αίθουσας του δικαστηρίου δείχνουν τον Τέρτο να κινείται προς τον κατηγορούμενο με ένα περίστροφο και να τον πυροβολεί μποστά στα μάτια δικαστών, ενόρκων και δικηγόρων. Μετά τους δύο πρώτους πυροβολισμούς στην αίθουσα επικρατεί πανικός με τον κόσμο να ψάχνει μέρος να κρυφτεί.

Ο Ντε Μόουρα παρά τις σφαίρες που δέχεται μένει όρθιος και τρέχει να καλυφθεί, όμως σκοντάφτει και δίνει την ευκαιρία στον 27χρονο γιο του θύματος αδειάσει το εξάρι πιστόλι πάνω του.

Ο 38χρονος καταρρέει πίσω από τον πάγκο των δικαστών, με τον Τέτρο να συνεχίζει να τον χτυπά καθώς δύο γυναίκες προσπαθούν να τον απομακρύνουν.

Ο 28χρονος συνελήφθη για απόπειρα φόνου, σύμφωνα με τις αρχές του Περναμπούκο.

Το περιστατικό συνέβη στις 29 Νοεμβρίου, αλλά το βίντεο των πυροβολισμών δόθηκε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα. Ο 27χρονος την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε στη φυλακή και έκτοτε παραμένει εκεί, ενώ ο Ντε Μόουρα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο και επέζησε των πυροβολισμών.

