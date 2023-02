Βόρεια Κορέα: Νυχτερινή παρέλαση με αριθμό ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων (βίντεο)

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε μια τεράστια νυχτερινή στρατιωτική παρέλαση, στη διάρκεια της οποίας αποκαλύφθηκε αριθμός ρεκόρ διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM) που είναι ικανοί να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Η παρέλαση, που είχε σκοπό να παρουσιάσει τα πιο προηγμένα όπλα της Βόρειας Κορέας, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο της Πιονγκγιάνγκ, στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ, ιδρυτή της χώρας και παππού του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Κιμ παρακολούθησε την παρέλαση, που έγινε με αφορμή την 75η επέτειο από την ίδρυση του βορειοκορεατικού στρατού, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Ρι Σολ Ζου και την κόρη του Ζου Άε, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το πρακτορείο της Βόρειας Κορέας KCNA.

Άλλες εικόνες δείχνουν τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, στο πλευρό στρατηγών του, να επιθεωρεί και να χαιρετά στρατιώτες, την ώρα που πίσω του παρέλαυναν στρατεύματα και πύραυλοι.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο NK News με έδρα τη Σεούλ, στην παρέλαση παρουσιάστηκαν τουλάχιστον δέκα από τους πιο μεγάλους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους της Βόρειας Κορέας, τους Hwasong-17. Μαζί με αυτούς παρουσιάστηκε κάτι που οι αναλυτές εκτιμούν ότι ήταν ένα πρωτότυπο ή ομοίωμα ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πύραυλου στερεού καυσίμου μέσα στους εκτοξευτήρες του.

Η ανάπτυξη αυτού του είδους των ICBM αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Πιονγκγιάνγκ, καθώς θα καταστήσει τους πυρηνικούς της πυραύλους πιο δύσκολους στον εντοπισμό και κατά συνέπεια στην κατάρριψη.

🧵USSR, Schizophrenia and Dictatorship: North Korea Parades Largest Intercontinental Ballistic Missiles in Pyongyang

To commemorate the 75th anniversary of the founding of its army, more intercontinental ballistic missiles (ICBMs) were displayed than ever before, according to pic.twitter.com/4NlvuaTRhf

— Eva K.🇨🇿🫶🏼🇺🇦🫶🏼🇪🇺 (@EvaTrmx86qc7r) February 9, 2023