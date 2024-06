Boeing της Malaysia Airlines πιάνει φωτιά και κάνει αναγκαστική προσγείωση

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που κινητήρας αεροπλάνου Boeing της Malaysia Airlines πιάνει φωτιά εν πτήσει έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Χαιντεραμπάντ.

Η πτήση MH199 με 138 επιβαίνοντες είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Χαϊντεραμπάντ την Πέμπτη (20/6), με προορισμό το αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία. Μισή ώρα μετά την απογείωση, ένας από τους κινητήρες της έπαθε βλάβη, με αποτέλεσμα να βγουν σπινθήρες.

Το αεροπλάνο,ένα Boeing 737-800, έκανε αναστροφή για να επιστρέψει στο αεροδρόμιο αναχώρησης.

Kualalumpur bound flight from Hyderabad with over 100 passengers on board, made an emergency landing at Hyderabad, due to right engine failure pic.twitter.com/50ATQrQ0Px

— TOI Hyderabad (@TOIHyderabad) June 20, 2024