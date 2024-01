Βίντεο με τη στιγμή που πολεμικό πλοίο παρεμποδίζει απόπειρα πειρατείας στην Αραβική Θάλασσα

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει πολεμικό πλοίο της Ινδίας να παρεμποδίζει απόπειρα πειρατείας που σημειώθηκε σε εμπορικό σκάφος στη Βόρεια Αραβική Θάλασσα.

«Τα 21 μέλη του πληρώματος –εκ των οποίων 15 Ινδοί– απομακρύνθηκαν με ασφάλεια» ανέφερε το Πολεμικό Ναυτικό στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι οι δράστες εγκατέλειψαν την προσπάθεια να καταλάβουν το πλοίο, μετά την «αυστηρή προειδοποίηση» που τους απεύθυνε.

Ένα ινδικό πολεμικό πλοίο εντόπισε το MV Lila Norfolk, ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου υπό σημαία Λιβερίας, το οποίο είχε σημάνει συναγερμό την Πέμπτη, αναφέροντας ότι δέχτηκε επίθεση πειρατών σε απόσταση περίπου 460 ναυτικών μιλίων ανοιχτά της Σομαλίας. Περίπου πέντε ή έξι ένοπλοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο, σύμφωνα με μια αναφορά του Κέντρου Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδίας, αφού διέσωσε τους ναυτικούς, ανέφερε ότι δεν εντόπισε πειρατές πάνω στο πλοίο. Θα βοηθήσει τώρα να αποκατασταθεί το σύστημα ηλεκτροδότησης ώστε το MV Lila Norfolk να συνεχίσει το ταξίδι του.

Το φορτηγό πλοίο κατευθυνόταν στο λιμάνι Χαλίφα μπιν Σαλμάν του Μπαχρέιν, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ναυτασφαλίσεων Ambrey. Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν τι φορτίο μετέφερε.

#IndianNavy’s Swift Response to the Hijacking Attempt of MV Lila Norfolk in the North Arabian Sea.

All 21 crew (incl #15Indians) onboard safely evacuated from the citadel.

Sanitisation by MARCOs has confirmed absence of the hijackers.

The attempt of hijacking by the pirates… https://t.co/OvudB0A8VV pic.twitter.com/616q7avNjg

— SpokespersonNavy (@indiannavy) January 5, 2024