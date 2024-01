Πλακώθηκαν στο μετρό της Φιλαδέλφεια, ο ένας έπεσε στην αποβάθρα και τον παρέσυρε ο συρμός

Ένα σοκαριστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει δύο άντρες να πλακώνονται στο μετρό της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, όταν ο ένας πέφτει στην αποβάθρα και στη συνέχεια τον παρασέρνει ο συρμός.

Σύμφωνα με την nypost.com, στο βίντεο διακρίνεται ένας μεγαλόσωμος άντρας να χτυπάει έναν μικρόσωμο και στη συνέχεια ο δεύτερος τού καταφέρνει δύο χτυπήματα και τον απωθεί. Τότε, ο πρώτος πέφτει στην αποβάθρα και ένα δευτερόλεπτο μετά τον παρασέρνει ο συρμός, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία.

Οι αρχές ερευνούν το συμβάν ως ανθρωποκτονία και εξετάζουν το συγκεκριμένο βίντεο για να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε.

**VIEWER DISCRETION IS ADVISED***

**Video may be disturbing **

Philadelphia

Video surfaces of a fight on SEPTA’s subway platform at 34th and Market

A man is thrown onto the tracks in front of a moving train. The train could not be stopped in time and officials say the man… pic.twitter.com/pgROCDRYvX

— PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) January 5, 2024