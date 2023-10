Βενετία: Πάνω από 20 νεκροί από την πτώση λεωφορείου - Και παιδιά στα θύματα

Στους 21 ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από τη σφοδρή πτώση λεωφορείου από γέφυρα στη Βενετία, το βράδυ της Τρίτης μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. Στο μεταξύ, όμως, όπως μεταδίδει η la Repubblica επιπλέον 15 άτομα έχουν τραυματιστεί και πέντε άτομα αγνοούνται και δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί.

Τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, αλλά φαίνεται να είναι τουρίστες διαφόρων εθνικοτήτων. Ο δήμαρχος της Βενετίας, Λουίτζι Μπρουνάρο, δήλωσε ότι «βρέθηκαν ουκρανικά διαβατήρια». Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, είναι πιθανό να πρόκειται για Ουκρανούς πρόσφυγες που διέμεναν προσωρινά σε κάμπινγκ της Μαργκέρα, έξω από την Βενετία.

Scene in Venice, Italy where a bus plunged off an overpass, killing at least 21 people pic.twitter.com/l5pgpqVuSb

— BNO News (@BNONews) October 3, 2023