Ταϊλάνδη: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο – 3 νεκροί

Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο της Ταϊλάνδης, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη τρεις, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

Η ταϊλανδέζικη αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο ένοπλο και σύμφωνα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρόκειται για έναν 14χρονο.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Thai PBS μετέδωσε ότι οι τραυματίες είναι πέντε.

Πανικός

Ο πρωθυπουργός Σρέθα Θαβίσιν εξέφρασε ανησυχία για το περιστατικό.

«Είμαι ενήμερος για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Siam Paragon και έχω διατάξει την αστυνομία να διερευνήσει το θέμα. Κυρίως ανησυχώ για τη δημόσια ασφάλεια», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

BREAKING: Thailand police responding to reports of shooting in Siam Paragon shopping mall in Bangkok pic.twitter.com/eG9fx1bxUk

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 3, 2023