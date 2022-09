Αζερμπαϊτζάν-Αρμενία: Εχθροπραξίες στα σύνορα με αναφορές για θύματα

Εχθροπραξίες ξέσπασαν γύρω στα μεσάνυχτα στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας, με αναφορές για θύματα μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων εκατέρωθεν.

Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανακοίνωσε ότι «στις 00:05 της 13ης Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις με πυροβολικό και όπλα μεγάλου διαμετρήματος κατά θέσεων του αρμενικού στρατού κοντά στις περιοχές Γκορίς, Σοτκ και Τζερμούκ».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν επιθέσεις ως αντίποινα για τη ναρκοθέτηση περιοχών από Αρμενίους στο Ντασκασάν, το Καλμπατζάρ και το Λατσίν.

Αποδίδοντας στο Γερεβάν την ευθύνη για τις συγκρούσεις, ανέφερε ότι υπάρχουν θύματα μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων και από τις δύο πλευρές.

⚡️The video is probably from the border of Azerbaijan with Armenia from local social networks.

It is reported that Azerbaijan used Bayraktar drones to attack Armenian military bases. Shelling was recorded in Goris, Jermuk, and Vardenis.

👉 Follow @Flash_news_ua https://t.co/oYzK4L79zO pic.twitter.com/Y46ilZoRAt

— FLASH (@Flash_news_ua) September 12, 2022