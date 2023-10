Αυστραλία: Θα σκοτώσουν άλογα γιατί αυξήθηκε ο πληθυσμός τους!

Οι αρχές στην Αυστραλία προτίθενται να σκοτώσουν με πυρά από ελικόπτερα ομάδες άγριων αλόγων σε ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά πάρκα της χώρας.

Η Αυστραλία ενέκρινε σήμερα τις εναέριες βολές κατά άγριων αλόγων σε ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά πάρκα της χώρας, επαναφέροντας μια αμφιλεγόμενη πρακτική που οι αρχές χαρακτήρισαν «απαραίτητη» για την προστασία της άγριας ζωής των ιθαγενών.

Εκτιμάται ότι 19.000 άγρια άλογα --γνωστά στην περιοχή ως «Brumbies» ζουν στο Εθνικό Πάρκο Kosciuszko, αριθμός που έχει αυξηθεί κατά ένα τρίτο τα τελευταία δύο χρόνια. Οι αρχές της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό σε 3.000 μέχρι τα μέσα του 2027.

Το εθνικό πάρκο ήδη παγιδεύει, επανατοποθετεί και πυροβολεί τα άλογα από εδάφους, αλλά η υπουργός Περιβάλλοντος της πολιτείας Πέννυ Σαρπ δήλωσε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. «Τα απειλούμενα ενδημικά είδη κινδυνεύουν με εξαφάνιση και ολόκληρο το οικοσύστημα απειλείται», δήλωσε η ίδια. «Πρέπει να αναλάβουμε δράση. Αυτή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση - κανείς δεν θέλει να χρειαστεί να σκοτώσει άγρια άλογα», πρόσθεσε.

Πυρά κατά αλόγων: Μια παλιά πρακτική

Η τακτική με τις εναέριες βολές από ελικόπτερα έγινε πράξη για μια σύντομη περίοδο το 2000, όταν πυροβολήθηκαν περισσότερα από 600 άγρια άλογα σε τρεις ημέρες. Αλλά η έντονη αντίδραση του κοινού οδήγησε στην απαγόρευση της μεθόδου.

Οι πολέμιοι της θανάτωσης λένε ότι τα άλογα αποτελούν μέρος της εθνικής ταυτότητας της Αυστραλίας, μια νοσταλγική υπενθύμιση των ημερών που κτηνοτρόφοι εργάζονταν στα άγρια Snowy Mountains της χώρας.

Τα «Brumbies» πιστεύεται ότι κατάγονται από άλογα που δραπέτευσαν ή εγκαταλείφθηκαν γύρω στις αρχές του 1800.

