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ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος σαρώνει προάστιο (βίντεο)

Ανεμοστρόβιλος
clock 19:43 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Ούλαντουλα της Αυστραλίας, με έναν ανεμοστρόβιλο να κάνει την εμφάνισή του λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής. Η πόλη βρίσκεται περίπου 226 χιλιόμετρα νότια του Σίδνεϊ.

Το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και περιουσίες, ενώ η σφοδρότητα των ανέμων είχε ως αποτέλεσμα να ξεριζωθούν και να καταρρεύσουν δέντρα, με ορισμένα να πέφτουν πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, αντικείμενα και έπιπλα που βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους παρασύρθηκαν από τους δυνατούς ανέμους.

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον ανεμοστρόβιλο να κινείται ανάμεσα σε κατοικίες, την ώρα που η περιοχή δεχόταν ισχυρές βροχοπτώσεις και πολύ δυνατές ριπές ανέμου. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν περισσότερα από δώδεκα περιστατικά που συνδέονταν με την κακοκαιρία, σύμφωνα με το ABC.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό, καθώς η εμφάνιση ανεμοστρόβιλου σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή δεν είναι συνηθισμένη. Η υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι από το φαινόμενο προκλήθηκαν ζημιές σε περιουσίες και σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων.

Παρότι οι ανεμοστρόβιλοι μπορούν να εμφανιστούν στην Αυστραλία, παραμένουν σχετικά σπάνιοι. Τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφονται κατά μέσο όρο περίπου 50 τέτοια φαινόμενα κάθε χρόνο.

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