Αυστραλία: Δηλητηριώδες φίδι παγιδεύτηκε σε ψυγείο (βιντεο)

Η Αυστραλία είναι γεμάτη άγρια ζώα, δηλητηριώδη ερπετά και έντομα, με τους Αυστραλούς να έχουν κερδίσει παγκοσμίως τη φήμη των ανθρώπων που περιφρονούν τον κίνδυνο. Ένα πρόσφατο περιστατικό έγινε viral, όταν η Gail Auricht από την Αδελαΐδα, άκουσε τη γάτα της να συρίζει κοιτώντας προς την κουζίνα της.

Ανοίγοντας τα φώτα, ήρθε αντιμέτωπη με ένα μαύρο φίδι με κόκκινη κοιλιά, μεγέθους 80 εκατοστών! Το φίδι φάνηκε να έχει παγιδευτεί στο μηχανισμό πάγου του ψυγείου, μάλλον στην προσπάθεια να ανακουφιστεί από την έντονη ζέστη που επικρατεί αυτήν την εποχή του χρόνου στην Αυστραλία.

This was in my friend’s fridge yesterday.

To make it worse her son was bitten by a venomous snake when he was just 6 years old so this was extremely traumatic for her. pic.twitter.com/uGHNnlACP3

