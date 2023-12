Αργεντινή: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας σφοδρής καταιγίδας

Καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι πνέουν με ταχύτητα άνω των 150 χλμ/ώρα, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων και μεγάλες καταστροφές στην Μπαΐα Μπλάνκα, παραθαλάσσια πόλη στο νοτιοδυτικό άκρο της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή.

Wind speeds of over 150km/h were recorded during the storm that hit Bahía Blanca, Buenos Aires province, Argentina 🇦🇷 | 16 December 2023 | #Argentina #BahíaBlanca #stormpic.twitter.com/fFoWOeoa9D

