Απόπειρα πραξικοπήματος στη Βολιβία - Τανκς εισέβαλαν στο κυβερνητικό μέγαρο

Τεθωρακισμένα οχήματα του στρατού εμβόλισαν τις πόρτες του κυβερνητικού μεγάρου της Βολιβίας την Τετάρτη 26 Ιουνίου, καθώς κορυφαίος κυβερνητικός αξιωματούχος προειδοποίησε για απόπειρα πραξικοπήματος και ο πρόεδρος της χώρας, Λουίς Άρτσε, δήλωσε ότι στην πρωτεύουσα πραγματοποιείται «παράτυπη» ανάπτυξη στρατευμάτων.

A military coup is taking place in Bolivia.

Bolivia has recently expressed a serious interest in joining BRICS.

Bolivia was also among the first nations to announce the end of diplomatic relations with Israel over its war in Gaza. pic.twitter.com/VeDvrg2AAO

— Gaza Notifications (@gazanotice) June 26, 2024