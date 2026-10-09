Απίστευτο περιστατικό: Άλλαξαν μια πινακίδα και «τρέλαναν» το ραντάρ, 400 παραβάσεις σε δυο μέρες

Απίστευτη υπόθεση αποκαλύφθηκε στο Haldensleben, στη Σαξονία-Άνχαλτ της Γερμανίας, όταν άγνωστος τοποθέτησε πλαστή πινακίδα που ανέβαζε το όριο ταχύτητας από τα 50 στα 70 χλμ./ώρα. Η παρέμβαση οδήγησε εκατοντάδες οδηγούς σε παραβάσεις, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν ότι ίσχυε χαμηλότερο όριο.

Μέσα σε διάστημα περίπου 48 ωρών, το ραντάρ της περιοχής κατέγραψε περισσότερες από 400 παραβάσεις. Ο ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός κλήσεων κινητοποίησε τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες αρχικά διερεύνησαν το ενδεχόμενο τεχνικού προβλήματος. Κατά τον έλεγχο, όμως, διαπιστώθηκε ότι η κανονική πινακίδα είχε αντικατασταθεί από μία ψεύτικη.

Παραμένει άγνωστο ποιος βρίσκεται πίσω από την ενέργεια και τι επιδίωκε. Οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από μια κακόγουστη φάρσα μέχρι μια συμβολική διαμαρτυρία για τα όρια ταχύτητας.

Μετά την αποκάλυψη, ο δήμος του Haldensleben αποφάσισε να ακυρώσει όλες τις κλήσεις που καταγράφηκαν από το συγκεκριμένο ραντάρ όσο παρέμενε στη θέση της η παραποιημένη πινακίδα, καθώς οι οδηγοί είχαν παραπλανηθεί σχετικά με το ισχύον όριο ταχύτητας.

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