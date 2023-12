Απίστευτο βίντεο: Η στιγμή ακριβώς που «έσκασε» το ηφαίστειο στην Ισλανδία, τη νύχτα

Για σταθεροποίηση της κατάστασης μετά την ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη στην Ισλανδία, μιλά το μετεωρολογικό ινστιτούτο της χώρας.

Η ηφαιστειακή έκρηξη, που άρχισε χθες, Δευτέρα, το βράδυ στην Ισλανδία, σ' ένα τομέα που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ όπου η σεισμική δραστηριότητα είναι πολύ έντονη από τις αρχές Νοεμβρίου, ενδέχεται να σταθεροποιείται, ανακοίνωσε σήμερα το ισλανδικό μετεωρολογικό ινστιτούτο (IMO).

«Η ισχύς της έκρηξης, που άρχισε πριν από περίπου τέσσερις ώρες, μοιάζει μάλλον να μειώνεται», ανέφερε το IMO στον ιστότοπό του.

Μετεωρολογικό Ινστιτούτο Ιρλανδίας: «Η έκρηξη σταθεροποιείται»

«Το γεγονός ότι η δραστηριότητα ήδη μειώνεται δεν αποτελεί ένδειξη για τη διάρκεια της έκρηξης, αλλά μάλλον για το γεγονός ότι η έκρηξη σταθεροποιείται», επισήμανε το μετεωρολογικό ινστιτούτο, προσθέτοντας ότι παρόμοια τάση είχε παρατηρηθεί στην αρχή των προηγούμενων εκρήξεων στη χερσόνησο Ρέικιανες.

Αυτή η νέα έκρηξη, η τέταρτη μέσα σε δύο χρόνια, σημειώθηκε σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από ένα χωριό 4.000 κατοίκων, το Γκρίνταβικ, το οποίο έχει εκκενωθεί από τις 11 Νοεμβρίου, μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην περιοχή έπειτα από σημαντική συσσώρευση μάγματος.

Η ρωγμή έχει μήκος περίπου τέσσερα χιλιόμετρα, διευκρίνισε το IMO, το οποίο επρόκειτο να επικαιροποιήσει την ανάλυσή του στις 11:00 (ώρα Ελλάδας).

Όλοι οι δρόμοι γύρω από το Γκρίνταβικ έχουν κλείσει και θα παραμείνουν κλειστοί τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε η αστυνομία μέσω του Facebook, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον πληθυσμό όπως έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση.

Νέος κύκλος ηφαιστειακών εκρήξεων

Το 2021, το 2022 και τον περασμένο Ιούλιο, οι ηφαιστειακές εκρήξεις σε έναν ακατοίκητο τομέα στα περίχωρα του Γκρίνταβικ είχαν γίνει μεγάλες τουριστικές ατραξιόν, προσελκύοντας σχεδόν 680.000 επισκέπτες, σύμφωνα με το ισλανδικό Γραφείο Τουρισμού.

Στη διάρκεια της περασμένης νύχτας, ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων στην Ισλανδία, ο Βίντιρ Ρέινισον, προειδοποίησε μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RUV πως αυτή η νέα έκρηξη «δεν είναι μια τουριστική έκρηξη και πρέπει να την παρατηρείτε από πολύ μακριά».

Μέχρι το Μάρτιο 2021, στη χερσόνησο του Ρέικιανες, νότια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ, δεν είχαν σημειωθεί ηφαιστειακές εκρήξεις επί οκτώ αιώνες.

Σύμφωνα με τους ηφαιστειολόγους, ο νέος κύκλος ηφαιστειακών εκρήξεων στη χερσόνησο αυτή μπορεί να διαρκέσει δεκάδες χρόνια.

Τριάντα τρία ηφαιστειακά συστήματα θεωρούνται ενεργά στη χώρα αυτή της φωτιάς και του πάγου, την πιο ηφαιστειακή περιφέρεια της Ευρώπης.

