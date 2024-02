Απελευθερώθηκαν μόνες τους οι όρκες που είχαν παγιδευτεί στον πάγο

Ένα κοπάδι από περίπου δώδεκα όρκες που παγιδεύτηκε από πάγο στα ανοικτά του βορειότερου νησιού της Ιαπωνίας φαίνεται ότι κατάφερε να απελευθερωθεί, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι εγκλωβισμένες όρκες εντοπίστηκαν από έναν ψαρά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σχεδόν ένα χιλιόμετρο ανοικτά του Χοκάιντο. Πλάνα από drone έδειχναν τα θηλαστικά στοιβαγμένα σχεδόν το ένα πάνω στο άλλο και να βγάζουν τα κεφάλια τους από το νερό για να αναπνεύσουν.

Τα πλάνα προβλήθηκαν στην ιαπωνική τηλεόραση, προκαλώντας κύμα δημόσιας ανησυχίας για τα ζώα αυτή την εβδομάδα και εκκλήσεις για κυβερνητική βοήθεια.

A pod of about 10 killer whales has been found trapped in a small gap in drift ice off the coast of Rausu, a town in northeastern Hokkaido. According to NHK, "the town can only watch and hope that the drift ice breaks apart, allowing the orcas to escape." pic.twitter.com/AKLnGvgU2O

