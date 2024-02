Το πρώτο μήνυμα του Καρόλου μετά την αποκάλυψη της διάγνωσής του

Την παρουσία του αισθητή κάνει ο βασιλιάς Κάρολος κάνοντας την πρώτη του δημόσια ανακοίνωση μετά την διάγνωση ότι πάσχει από καρκίνο.

Ο μονάρχης αργά το βράδυ της Τετάρτης (7/2) έσπευσε να εκδώσει ανακοίνωση για την 50η επέτειο από την ανεξαρτησία της πρώην βρετανικής αποικίας της Γρενάδα.

Ο Κάρολος ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν μπορεί να επισκεφθεί το νησί της Καραϊβικής ενώ έκανε ειδική μνεία στο εθνικό πιάτο της χώρας γνωστό ως «Όιλ Ντάουν».

🇬🇩 A message from His Majesty The King to Grenada marking their 50th year of Independence.

Read His Majesty’s message in full: https://t.co/AxYxBrocsX pic.twitter.com/ldmGObBGdH

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 7, 2024