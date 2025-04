Αντιπρόεδρος ΗΠΑ: Παραβίασε αυστηρό κανόνα του Βατικανού μέσα στην Καπέλα Σιξτίνα

Κατακραυγή προκάλεσε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, παραβιάζοντας έναν από τους πιο γνωστούς και αυστηρούς κανόνες του Βατικανού: την απαγόρευση φωτογράφισης στην Καπέλα Σιξτίνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέι Ντι Βανς ήταν ο τελευταίος επισκέπτης του Πάπα Φραγκίσκου, ο τελευταίος αξιωματούχος που είδε τον καταβεβλημένο από την ασθένεια πριν πεθάνει, και το ίντερνετ γέμισε με memes που τον «στοχοποιούσαν» για τον θάνατο του Ποντίφικα.

Τώρα ένας ακόμα λόγος φέρνει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και πάλι στο προσκήνιο. Η κατακραυγή ξέσπασε όταν ο influencer Τσάρλι Κερκ δημοσίευσε στα social media φωτογραφία που δείχνει τον Βανς να κρατά τον μικρό του γιο και να κοιτάζουν μαζί το αριστούργημα του Μιχαήλ Άγγελου «Η Δημιουργία του Αδάμ», που κοσμεί την οροφή της Καπέλα Σιξτίνα και είναι το πιο διάσημο έργο στην πόλη του Βατικανού. Τη φωτογραφία τράβηξε η επίσημη φωτογράφος του Λευκού Οίκου, Έμιλι Χίγκινς, κατά την επίσκεψη του Αντιπροέδρου στο Βατικανό για το Πάσχα.

Vice President JD Vance and his son tour the Sistine Chapel.

