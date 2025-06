Άνδρας άνοιξε πυρ έξω από καζίνο στο Λας Βέγκας -Τουλάχιστον ένας νεκρός (βίντεο)

Τουλάχιστον ένας νεκρός έχασε τη ζωή του μετά από πυροβολισμούς ενόπλου κοντά στα διάσημα σιντριβάνια Bellagio του Λας Βέγκας.

Η αστυνομία του Λας Βέγκας ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί της ανταποκρίνονται σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στο τετράγωνο 3600 της S. Las Vegas Boulevard, διευκρινίζοντας ότι το συμβάν δεν έγινε μέσα σε καζίνο. Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχει αποκλειστεί η πρόσβαση πεζών και οχημάτων.

Άγνωστο παραμένει αν υπάρχουν κι άλλοι νεκροί οι τραυματίες.

Ένα βίντεο που τραβήχτηκε από έναν περαστικό φαίνεται να δείχνει έναν ένοπλο να τραβάει ένα πιστόλι και να αρχίζει να πυροβολεί.

Σε άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, ακούγονται επτά πυροβολισμοί, ενώ μια γυναίκα φωνάζει «Με δουλεύεις;!».

Περαιτέρω εικόνες δείχνουν τραυματίες να κείτονται στο πεζοδρόμιο.

Η Αστυνομία του Λας Βέγκας δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε σε κλήση για περιστατικό έξω από το καζίνο και ότι οι πολίτες πρέπει να αποφύγουν την περιοχή.

Σε δήλωσή της ανέφερε: Ανταποκρινόμαστε σε πυροβολισμούς στο τετράγωνο 3600 της S. Las Vegas Boulevard.

Not sure if it has been officially confirmed but the rumors on the ground are that the shooter is a YouTuber. https://t.co/7RStkg6ncF pic.twitter.com/pcrf5KlqC9

