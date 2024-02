Άμπου Ντάμπι: Πρωτόγνωρες καταστάσεις με χαλάζι, βροχές και πλημμύρες - Ίδιος καιρός και στο Ντουμπάι

Οι κάτοικοι του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι ξύπνησαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας από αστραπές, βροντές και καταρρακτώδη βροχή.

Εν τω μεταξύ, ακόμη και πριν από την αυγή, τμήματα του Άμπου Ντάμπι καλύφθηκαν από χαλάζι.

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM) εξέδωσε κόκκινο και κίτρινο συναγερμό για να προειδοποιήσει για περισσότερες βροχές μέχρι το απόγευμα.

A strong storm accompanied by hail has caused havoc in Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates....🌊pic.twitter.com/lvjtL5T3n6

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 12, 2024