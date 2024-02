Αίγυπτος: Καραμπόλα με τουλάχιστον 15 νεκρούς

Τη ζωή σε 15 ανθρώπους στοίχισε καραμπόλα που σημειώθηκε την Τρίτη (13/2) στον αυτοκινητόδρομο Καΐρου- Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο.

Επιπλέον επτά άτομα, σύμφωνα με το jerusalem post, έχουν τραυματιστεί, με μερικούς εκ των οποίων να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

At least 15 people have been killed and seven others injured in a multiple-vehicle collision in the El Amaraya area of Egypt's Cairo-Alexandria desert road.https://t.co/Pa5I8kWLJp

