Αγγλία: Πατέρας, μητριά και θείος κατηγορούνται για τον βασανιστικό θάνατο 10χρονης

Ο πατέρας, η μητριά και ο θείος της 10χρονης Σάρα Σαρίφ κατηγορούνται για φόνο, αφού η αστυνομία βρήκε το πτώμα της στο σπίτι τους στο Σάρεϊ της Αγγλίας τον Αύγουστο.

Ο πατέρας της Σάρα, Urfan Sharif, 41 ετών, η μητριά της, Beinash Batool, 29 ετών, και ο θείος της, Faisal Malik, 28 ετών, πέταξαν στο Πακιστάν με πέντε παιδιά τον Αύγουστο. Λίγο μετά την άφιξή του, ο Sharif κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αναφέρει ότι η Σάρα ήταν νεκρή στο σπίτι τους στο Χόρσελ.

Η ανακάλυψη του πτώματός της προκάλεσε διεθνή αστυνομική έρευνα, αφού η νεκροψία διαπίστωσε ότι είχε υποστεί «πολλαπλά και εκτεταμένα τραύματα» για «παρατεταμένο και εκτεταμένο» χρονικό διάστημα.

Οι τρεις κατηγορούνται επίσης ότι προκάλεσαν ή επέτρεψαν τον θάνατο παιδιού. Προφυλακίστηκαν για να εμφανιστούν στο δικαστήριο του Γκίλφορντ την Παρασκευή, σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian.

Το τρίο ταξίδεψε στο Πακιστάν μία ημέρα πριν η αστυνομία ανακαλύψει το πτώμα της Σάρα στο Γουόκινγκ στις 10 Αυγούστου.

Συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ καθώς αποβιβάστηκαν από πτήση από το Ντουμπάι. Είχαν φύγει από το αεροδρόμιο Sialkot του Πακιστάν το πρωί της Τετάρτης μετά από διαπραγματεύσεις με την αστυνομία και τις βρετανικές αρχές, δήλωσαν νωρίτερα πηγές στον Guardian.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η μητέρα της Σάρα ενημερώθηκε για την τελευταία εξέλιξη και υποστηρίζεται από ειδικούς.

3 people charged with the murder of 10-year-old Sara Sharif, whose body was found at her home address in #Woking on 10 August. Read more here: https://t.co/AYrYqwoNie pic.twitter.com/izUJzdIdDd

— Surrey Police (@SurreyPolice) September 14, 2023