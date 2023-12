Αγγλία: Αυτοκίνητο ανετράπη σε απόσταση αναπνοής από μητέρα και μωρό -Συγκλονιστικό βίντεο

Μια μητέρα από τα Δυτικά Μίντλαντς της Αγγλίας κινδύνεψε να σκοτωθεί μαζί με το μωρό της το περασμένο Σάββατο, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε απόσταση αναπνοής από την ίδια και το καρότσι που έσπρωχνε.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ που δημοσιεύουν βίντεο από το περιστατικό, η γυναίκα περπατούσε σπρώχνωντας το καρότσι με το βρέφος σε πεζοδρόμιο της οδού Γουόργικ, στο Όλτον του Σόλιχαλ περίπου στις 4 το απόγευμα, όταν ξαφνικά είδε να έρχεται καταπάνω της ένα αυτοκίνητο.

A car was being driven along Warwick Road in Olton when it mounted a pavement at speed and flipped over in front of a mum and her child.

Incredibly, neither were injured and the driver escaped with cuts and bruises.

