Αφγανιστάν: Κύμα ψύχους με τουλάχιστον 70 νεκρούς

Τουλάχιστον εβδομήντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια εβδομάδα εξαιτίας κύματος ψύχους που πλήττει το Αφγανιστάν, χώρα ήδη αντιμέτωπη με πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι de facto αρχές.

Στην Καμπούλ και σε επαρχίες της φτωχής χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, οι θερμοκρασίες έπεσαν πολύ κάτω από το μηδέν μετά τη 10η Ιανουαρίου. Στην κεντρική επαρχία Γκορ αναφέρθηκαν οι χαμηλότερες: –33° Κελσίου το σαββατοκύριακο της 14ης και της 15ης Ιανουαρίου. Στην επαρχία Μπαγκντίς, τα θερμόμετρα έδειξαν –28° Κελσίου.

«Αυτός ο χειμώνας είναι μακράν ο πιο ψυχρός των τελευταίων ετών», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμαντ Νασίμ Μουράντι, επικεφαλής της μετεωρολογικής υπηρεσίας του Αφγανιστάν. «Αναμένουμε το κύμα ψύχους να συνεχιστεί για ακόμη μια εβδομάδα, ή περισσότερο», προειδοποίησε.

Σύμφωνα με το υπουργείο αντιμετώπισης καταστροφών, τουλάχιστον 70 άνθρωποι πέθαναν αφότου άρχισε το κύμα ψύχους. Χάθηκαν επίσης 70.000 βοοειδή, ζώα με κρίσιμη σημασία για τη χώρα.

A broken water tube on Kokcha river due to severe cold weather in Fayzabad city - #Badakhshan northeast #Afghanistan 18th January 2023 pic.twitter.com/hrNVKX8GZX

— Mutiullah Tayeb (@mtayeb) January 18, 2023