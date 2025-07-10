ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα - Νεκρός ένας 40χρονος

Ένας 40χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, που σημειώθηκε στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Λαγκαδά – Προμαχώνα, στο ύψος του Καμαρωτού, στον Δήμο Σιντικής Σερρών.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα, όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 59χρονος εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας (προς Θεσσαλονίκη), όπου και συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα που οδηγούσε ο 40χρονος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 40χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 59χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το τροχαίο

Σήμερα (10 Ιουλίου 2025) και ώρα 01.15 περίπου, στο 70,5 χιλιόμετρο του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού Λαγκαδά – Προμαχώνα στο ύψος του Καμαρωτού, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 59χρονος ημεδαπός και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 40χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 40χρονου οδηγού και τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Ο 59χρονος οδηγός συνελήφθη για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.